دولية

مصرع 147 حوثيًا خلال الـ24 ساعة الماضية

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time3 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      13 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
لقي ما يقارب الـ147 حوثياً مصرعهم وأصيب عشرات آخرين في غضون الـ24 ساعة الماضية خلال المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني اليمني مع ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران لتحرير ميناء الحديدة شرق اليمن.

وقالت مصادر ميدانية في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية : إن أكثر من 350 حوثياً قتلوا منذ انطلاق عمليات تحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي منتصف الشهر الماضي.

وفي الشأن الميداني، واصلت قوات الجيش الوطني اليمني من الوية العمالقة والمقاومة التهامية تقدمها الميداني في عدد من أحياء مدينة الحديدة وسط تأمين عدد من المناطق والمباني المحررة.

واكدت مصادر ميدانية أخرى للموقع أن قوات الجيش اليمني توغلت بشكل كبير اليوم في حي الربصة وأمّنت مدرسةِ النجاح وعددٍ من المباني المجاورة لها، كما أمّنت عدد من المؤسسات التجارية في مدينة الحديدة بعد تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كما كثفت مقاتلات قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” من استهداف تحركات وتعزيزات الميليشيا الانقلابية الحوثية في عدد من الاحياء الشرقية والشمالية والغربية لمدينة الحديدة واوقعت في صفوفها خسائر كبيرة.

ibrahim

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