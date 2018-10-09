مصرع 15 من عناصر مليشيا الحوثي في صعدة

قتل 15 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم الليلة الماضية، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.

وذكر مصدر ميداني في تصريح لموقع //سبتمبر نت// الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية اليوم، أن قوات الجيش اليمني شنت هجومًا مباغتًا على مواقع المليشيا، خلف سلسلة جبال العضيدة المطلة على مركز مديرية باقم من الجهة الشمالية.

ولفت المصدر إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ساندت قوات الجيش بالهجوم

وشنت عدة غارات جوية على تجمعات المليشيا وتعزيزاتها.

وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل 15 من عناصر المليشيا وإصابة آخرين، فيما عثرت قوات الجيش الوطني على مخزن أسلحة واستعادت كل ما فيه من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.