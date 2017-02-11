العدد 21843 12 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصرع 17 شخصاً جراء تدافع بملعب كرة قدم في أنجولا

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مصرع 17 شخصاً جراء تدافع بملعب كرة قدم في أنجولا
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لقي 17 مشجعا لكرة القدم مصرعهم حينما اقتحم عشرات من المشجعين بوابات استاد في أنجولا مما تسبب في وَاقِعة تدافع.

وحاول المشجعون دخول استاد الرابع من يناير في مدينة أويجي مساء أمس الجمعة

في محاولة لحضور لقاء بين ناديي ريكرياتيفو ليبولو وسانتا ريتا دي كاسيا، ما أدى إلى مصرع 17 مشجعا وإصابة 71 آخرين في.

ووفقا لتقارير محلية فإن شكوكا حول جاهزية الاستاد صغير الحجم لاستقبال المباريات تمت إثارتها من قبل.

وتشير العديد من التقارير الأنجولية والبرتغالية إلى وجود أطفال في لائحة الوفيات

فيما أمر رئيس أنجولا جوزية أدواردو دوس سانتوس، بفتح تحقيقات واسعة في ملابسات الحادث.

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التصنيف: دولية

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