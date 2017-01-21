مصرع 20 شخصاً بانفجار عنيف في باكستان

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لقي 20 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة، جراء انفجار عنيف وقع صباح اليوم (السبت) في سوق الخضرة بمدينة باراتشنار الواقعة شمال غرب باكستان.

وأوضح مسئول الإدارة الحكومية في المنطقة، أن الانفجار وقع عندما كان السوق مكتظًا بالحركة.

وأفادت الشرطة المحلية من جانبها، أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في السوق

وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد.

كما أعلن الجيش الباكستاني أن قواته هرعت إلى موقع الانفجار للمشاركة في أعمال الإغاثة.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ الانفجار.