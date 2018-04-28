مصرع 3 قيادات حوثية بمعارك مع الجيش اليمني ‏في البيضاء

قُتل ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران في جبهة قانية محور البيضاء، وسط اليمن.‏

وأكد مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية «26 سبتمبر»، أن القيادات الثلاثة: حميد ‏أحمد يونس الكريدي، وعلي دحان فرحان العبدي، وإسماعيل ‏يحيى الغرباني، لقوا مصرعهم في اشتباكات عنيفة اندلعت بين ‏الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين الميليشيا ‏الانقلابية من جهة أخرى، في جبهة قانية.‏

وتشهد جبهة قانية معارك متواصلة منذ الشهر الفائت، تمكن ‏فيها الجيش من السيطرة على مناطق واسعة في الجبهة ‏والوصول إلى مشارف مديرية الوهبية في البيضاء.