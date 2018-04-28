مصرع 3 قيادات حوثية بمعارك مع الجيش اليمني ‏في البيضاء

قُتل ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية محور البيضاء، وسط اليمن.
وأكد مصدر ميداني يمني، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية «26 سبتمبر»، أن القيادات الثلاثة: حميد أحمد يونس الكريدي، وعلي دحان فرحان العبدي، وإسماعيل يحيى الغرباني، لقوا مصرعهم في اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من جهة، وبين الميليشيا الانقلابية من جهة أخرى، في جبهة قانية.
وتشهد جبهة قانية معارك متواصلة منذ الشهر الفائت، تمكن فيها الجيش من السيطرة على مناطق واسعة في الجبهة والوصول إلى مشارف مديرية الوهبية في البيضاء.