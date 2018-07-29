مصرع 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي ‏في البيضاء

قتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي ‏الانقلابية وأصيب آخرون في معارك شنها الجيش الوطني ‏اليمني، لتحرير ما ‏تبقى من وادي ومنطقة فضحة ‏بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء وسط اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع /‏سبتمبر نت/ إن قوات الجيش والمقاومة مسنودة من ‏مقاتلات التحالف العربي تواصل تقدمها الميداني في ‏مديرية الملاجم وأصبحت على مشارف منطقة البياض.‏

وتجاوزت قوات الجيش مفرق منطقة أعشار وسط ‏انهيار كبير لعناصر المليشيا الحوثية في وقت لا تزال ‏فيه المعارك مستمرة.‏

وشنت وحدات من الجيش والمقاومة الشعبية هجومًا ‏استهداف مواقع المليشيات بجبل الدير بمديرية نعمان و ‏جبل ذي وين وشعب قرض وجبل محضة وجبل ‏ظهر البياض المطلات على معسكر فضحة ‏الاستراتيجي بمديرية الملاجم.‏

وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة ‏قصفت مواقع المليشيا بقذائف الدبابات و المدفعية ‏الثقيلة والهاون و الرشاشات فيما تقوم المليشيات بالرد ‏على الهجوم بقصف عشوائي على التجمعات السكانية.‏