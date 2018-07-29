مصرع 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي ‏في البيضاء

قتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا من مليشيا الحوثي الانقلابية وأصيب آخرون في معارك شنها الجيش الوطني اليمني، لتحرير ما تبقى من وادي ومنطقة فضحة بمديرية الملاجم في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع /سبتمبر نت/ إن قوات الجيش والمقاومة مسنودة من مقاتلات التحالف العربي تواصل تقدمها الميداني في مديرية الملاجم وأصبحت على مشارف منطقة البياض.
وتجاوزت قوات الجيش مفرق منطقة أعشار وسط انهيار كبير لعناصر المليشيا الحوثية في وقت لا تزال فيه المعارك مستمرة.
وشنت وحدات من الجيش والمقاومة الشعبية هجومًا استهداف مواقع المليشيات بجبل الدير بمديرية نعمان و جبل ذي وين وشعب قرض وجبل محضة وجبل ظهر البياض المطلات على معسكر فضحة الاستراتيجي بمديرية الملاجم.
وأفادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة قصفت مواقع المليشيا بقذائف الدبابات و المدفعية الثقيلة والهاون و الرشاشات فيما تقوم المليشيات بالرد على الهجوم بقصف عشوائي على التجمعات السكانية.