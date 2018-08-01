دولية

مصرع 9 من ميليشيا الحوثي إثر غارة للتحالف بالحديدة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / ذو القعدة / 1439 هـ       1 أغسطس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قتل 9 من ميليشيات الحوثي إثر غارات لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وأكد مصدر عسكري يمني اليوم، أن قوات بلاده أسرتْ عددًا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بالجوف شمال شرقي البلاد .

وقال المصدر، وفق ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية، إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع جديدة في مديرية المصلوب جنوب غربي محافظة الجوف (شمال شرقي البلاد) بعد معارك عنيفة خاضتها ضد المليشيا الحوثي الانقلابية في منطقتي سداح وملحان بالمديرية ذاتها .

ولفت المصدر الانتباه إلى أن المعارك أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا .

ibrahim

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