مصري ينطلق في رحلة على دراجة لحضور كأس العالم لكرة القدم بروسيا

قبل محمد نوفل (24 عاما) والدته مودعا إياها في ميدان التحرير بوسط القاهرة قبل أن ينطلق في رحلة على دراجته لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا في يونيو حزيران ويوليو تموز.

ويأمل ”ابن نوفل“ أن يصل إلى موسكو بعد رحلة يبلغ طولها خمسة آلاف كيلومتر وتستغرق 65 يوما برا لمتابعة منتخب بلاده في أول مشاركة له بنهائيات كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عاما.

وكانت آخر مرة شارك فيها المنتخب المصري في كأس العالم عام 1990 في إيطاليا.

ويعتزم نوفل الوصول إلى روسيا عبر الأردن وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا وأوكرانيا.

وسيسافر جوا فوق سوريا بسبب الحرب الأهلية ولن يتوجه إلى العراق لأسباب أمنية.

وحزم نوفل على دراجته قطع غيار وهاتفا محمولا إضافيا وبطاريات ومعدات تخييم.

وإضافة إلى خيمته سيقيم نوفل في فنادق عندما يعثر على أي منها كما سيعتمد على كرم غرباء بمنحه فرصة للمبيت عندهم لمدة ليلة.

وقال نوفل: ”بأفكر طول الوقت في الطريق أكثر منه في لحظة الوصول يعني لأن الفكرة لو كانت بس مقتصرة على كأس العالم كنت أكيد هاخد طيران.

الفرصة مش عملية تبديل قد ما هي فرصة كبيرة جدا بالنسبة لي إن أنا بأشوف حاجة جديدة وإن أنا بأوريها للناس“.

ورافق نوفل مجموعة من راكبي الدراجات والأصدقاء عندما بدأ رحلته يوم السبت ويأمل أن يساعده كثيرون طول الطريق.