مصر.. أمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

أمرت محكمة مصرية ، اليوم السبت، بإلقاء القبض على “علاء وجمال” نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وثلاثة أشخاص آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب في أوراق البورصة”.

وبحسب “سكاي نيوز عربية”، فقد قررت محكمة جنايات القاهرة حبس “علاء وجمال” على ذمة القضية، مع تأجيلها لجلسة 20 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن الأشخاص الثلاثة الآخرين هم: “حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، وأحمد فتحي وياسر الملواني”.

وأحيل المتهمون في وقت سابق لمحكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على أكثر من ملياري جنيه مصري بالمخالفة للقانون.