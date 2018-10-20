مصر : إجراءات السعودية بقضية خاشقجي تقطع الطرق لتسييسها

أعربت مصر، عن تثمينها لنتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم السبت.

وأكد البيان أن هذه الخطوة، تبرهن على حرص والتزام المملكة على التوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.

ووفق بيان الخارجية، فإن مصر ترى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن إنما تتسق مع التوجه المعهود للمملكة نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وذكر البيان، أن مصر تتقدم بخالص التعازي لأسرة الصحافي جمال خاشقجي، وتعرب عن ثقتها في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية.