دولية

مصر .. الإعدام لـ75 متهمًا في أحداث رابعة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time14 / ذو القعدة / 1439 هـ      28 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت حكما بالإعدام على 75 من المتهمين بأحداث رابعة .

وقررت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة 75 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان لفضيلة المفتي

وبينهم عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي ،

وآخرين في محاكمة مرشد الإخوان و738 متهمًا آخرين بقضية “فض اعتصام رابعة”، وحددت جلسة 8 سبتمبر للحكم.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية

والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين

وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن أبرز المتهمين في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقيادات بالجماعة عصام العريان، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان و آخرين .

ibrahim

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