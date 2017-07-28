مصر: الدول الـ 4 لن تتراجع عن مطالبها من قطر

القاهرة ــ وكالات

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لن يتراجع عن مطالبه المقدمة للدوحة، جاء ذلك خلال جلسة محادثات موسعة بين شكري، ونظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان في العاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب بيان للخارجية المصرية فإن شكري، قدم عرضاً متكاملاً للأسباب التي على أساسها تم قطع العلاقات مع قطر، مؤكداً أن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع من يعبث بأمنها واستقرارها.

وكانت الدول الاربعة قد اعلنت في وقت أنها في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين فقد أعلنت الدول الأربع تصنيف (9) كيانات و(9) أفراد تُضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.

وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في الخامس من مايو علاقاتها بقطر على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب.