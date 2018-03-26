مصر تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية تجاه المملكة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية صواريخ باليستية استهدفت عدة مدن بالمملكة ، مؤكدة دعمها لأية إجراءات تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها.

وجدد بيان لوزارة الخارجية المصرية صدر اليوم وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية

في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف أمن واستقرار المملكة

وتأييدها لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها.

وأعربت الخارجية في بيانها عن خالص التعازي لأسرة المواطن المصري عبد المطلب أحمد حسين الذي استشهد نتيجة تناثر

شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها على الحي السكني الذي يتواجد فيه، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين المصريين اللذين أصيبا بالحادث.

وشدد البيان على موقف مصر الثابت الداعم لاستقرار وسيادة الدول العربية في مواجهة أية محاولات تخريبية أو إرهابية، مشيرًا إلى أن مثل تلك الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة ستزيد من عزم دول التحالف العربي على استعادة الشرعية باليمن، وتكثيف جهود مكافحة الإرهاب بالمنطقة.