مصر تعلن إحباط مخطط إرهابي في عيد الأضحى

القاهرة ـ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية امس الاثنين إن قوات الشرطة قتلت ستة عناصر إرهابية في مداهمة لمسكن يختبئون به قرب القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان أن قوات الأمن داهمت المسكن الذي يختبئون به بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة، مضيفة أنهم بادروا بإطلاق النار ما دفعها للرد وهو ما أسفر عن مصرع ستة مسلحين.

وذكر البيان أن القوات عثرت بحوزتهم على ثلاث بنادق آلية وبندقية خرطوش وطلقات نارية وبعض الإصدارات الجهادية.

وجاء في البيان أن هؤلاء الأشخاص قاموا “بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة”.

وحددت أجهزة الأمن، حسبما ورد في البيان، هوية ثلاثة من القتلى ومن بينهم رجل يبلغ من العمر 33 عاما ويقيم بقرية السلام التابعة للعريش كبرى مدن محافظة شمال سيناء التي ينشط بها متشددون موالون لداعش.