مصر تعود لأمم افريقيا بتعادل سلبي مخيب مع مالي

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استهل منتخب مصر عودته للمشاركة في كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بعد غياب سبع سنوات بتعادل سلبي مع مالي بالمجموعة الرابعة في الجابون يوم الثلاثاء.

وغابت مصر – حاملة الرقم القياسي في الفوز باللقب سبع مرات -.

عن اخر ثلاث نسخ للبطولة منذ فوزها باللقب ثلاث مرات متتالية بين عامي 2006 و2010.

لتدشن عودتها بالخروج بنقطة التعادل وتحتل المركز الثاني في المجموعة مناصفة مع مالي.

وتصدرت غانا المجموعة بثلاث نقاط بفضل فوزها 1-صفر على أوغندا في وقت سابق يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة مشاركة عصام الحضري حارس مرمى وقائد مصر ليصبح أكبر لاعب سنا على الإطلاق يشارك في النهائيات.

وذلك بعد نزوله بديلا لأحمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بعد مرور 20 دقيقة من البداية.

وتعرض الشناوي حارس الزمالك لإصابة خلال تصديه لعرضية موسى ماريجا – أفضل لاعب في المباراة .

التي لمسها لاسانا كوليبالي برأسه وكادت أن تدخل المرمى لكن الحارس الشاب أبعدها إلى ركنية بصعوبة بالغة.

ويشارك الحضري (44 عاما ويومان) في البطولة للمرة السابعة.

وبفارق مرة واحدة عن الرقم القياسي لريجوبير سونج مدافع الكاميرون والمصري أحمد حسن.

وقال الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :

“بالطبع لست راضيا عن النتيجة وكنت أفضل الفوز لكن ذلك لن يغير من الأمر شيئا.

بدا الارهاق والتعب واضحا على اللاعبين وقررت الاستبدال لإنعاش الفريق لكن البدلاء لم يحققوا ما تمنيته.”

وكادت مصر أن تسجل مبكرا بعد خمس دقائق من البداية بعد تبادل للكرة بين محمد صلاح لاعب روما الإيطالي وعبد الله السعيد.

الذي مرر للمهاجم مروان محسن لكن عمر سيسوكو حارس مالي تدخل وأبعد الخطورة عن مرماه.

ومرر صلاح عرضية إلى محمد النني الذي سدد مباشرة أعلى المرمى قبل أن يفشل بعدها بدقائق في التسديد نحو مرمى مالي من مدى قريب.

وقال النني لشبكة قنوات بي.إن سبورتس عقب المباراة “مالي فريق قوي ومنظم دفاعيا وأغلق المساحات الدفاعية أمامنا تماما لكن هجومهم ليس بنفس قوة الدفاع. شاهدنا المنافس من قبل لكنه ظهر يوم الثلاثا بشكل أفضل.

“تنقصنا الخبرة. شارك اليوم تسعة لاعبين بين 11 لأول مرة في البطولة وهذه بداية جيدة لنا في البطولة رغم أننا كنا نريد الفوز.”

ودفع كوبر بالتشكيلة ذاتها في الشوط الثاني وكان محسن قريبا من التسجيل عندما ارتقى لعرضية محمود حسن (تريزيجيه) وحولها برأسه نحو المرمى ليتألق سيسوكو ويبعدها لركنية.

واستبدل كوبر لاعبه صلاح منتصف الشوط الثاني تقريبا بعد حصوله على بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف مع ياكوبا سيلا.

وأنقذ الحضري مرماه من فرصة خطيرة قبل النهاية بخمس دقائق عندما أبعد الكرة من أمام ماريجا داخل منطقة الجزاء.

وقال بكاري ساكو لاعب مالي عقب المباراة “لا نملك نجوما لكننا نعتمد على الأداء بجماعية وقدمنا مباراة جيدة.”

وستلتقي مصر يوم السبت المقبل مع أوغندا بينما تلعب غانا – البطلة أربع مرات اخرها عام 1982 – مع مالي في اليوم ذاته