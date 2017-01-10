مصر تفوز على تونس وديا قبل الأمم الأفريقية

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القاهرة- وكالات

حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم الفوز على نظيره التونسي بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي في آخر استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق في الجابون 14 يناير الجاري.

أحرز هدف منتخب مصر مروان محسن في الدقيقة 92 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء. وحرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري على تجربة معظم اللاعبين للاطمئنان عليهم قبل خوض البطولة القارية الشهر الجاري، ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الإفريقية مع منتخبات مالي وغانا وأوغندا، فيما تلعب تونس في المجموعة الثانية مع منتخبات الجزائر والسنغال وزيمبابوي.