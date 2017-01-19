العدد 21819 19 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصر تهزم الأرجنتين وتتأهل لدور 16 في مونديال اليد

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مصر تهزم الأرجنتين وتتأهل لدور 16 في مونديال اليد
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فرنسا- وكالات

فاز منتخب فراعنة كرة اليد الأول، على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 31 / 26 فى رابع مواجهاته بالمونديال الذى تستضيفه فرنسا حالياًَ، ويستمر حتى 29 يناير الجارى، ليتأهل إلى دور الـ16 مباشرة منتظرا تحديد المراكز.

وكان الشوط الأول قد انتهى بنتيجة 13 / 10 لصالح مصر فى مباراة قوية شهدت ندية كبيرة بين كلا المنتخبين، فى تألق واضح لكل من الحارس كريم هنداوى واللاعبين يحيى الدرع وإسلام حسن وكريم أيمن ومحمد ممدوح هاشم، ويتبقى للفراعنة لقاء وحيد أمام السويد فى ختام مباريات المجموعة الرابعة غدا الجمعة .

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التصنيف: الرياضة

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