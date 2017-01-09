مصر:صور ترصد أثار الهجوم الإرهابي على كمين المطافي بالعريش

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تعرض حاجز أمن المطافي بمنطقة المساعيد بمدينة العريش لهجوم إرهابي، صباح اليوم الإثنين.

مما أسفر عن مقتل 9 مجندين، بينهم ضابط، وإصابة 10 بينهم مدنيين تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.

وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين، هاجموا الكمين.

فيما رجحت مصادر مصادر أمنية أخرى، أن الهجوم نفذه انتحاري باستخدام سيارة قمامة تابعة لشركة كيرسيرفس العريش.

التي كان مُبلغ بسرقتها منذ أيام، وتم تفخيخها، ما أسفر عن تدمير الكمين.

وقالت المصادر إن الهجوم أدى إلى استشهاد بعض القوات، وأحد المدنيين الذي تصادف مروره أمام الكمين إضافة إلى إصابة آخرين.

وأوضحت المصادر أن الأعداد النهائية للضحايا لم يتم حصرها بعد، مشيرة إلى إغلاق المنطقة بالكامل.

وشن حملات أمنية موسعة، وتمشيط مسرح العمليات بطائرات الأباتشي؛ لرصد تحركات العناصر الإرهابية التي هاجمت الكمين.

موضحة أن سيارات الإسعاف تواصل نقل ضحايا الحادث.

وتظهر الصور المرفقة، التي يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قوة الانفجار، الذي ترك أثاره على المباني المجاورة لكمين المطافي.