مصر للطيران تستعرض تاريخها العريق عبر 85 عاماً من التألق

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جدة ــ أحمد شرف الدين

احتفلت شركة مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية بالعيد ال 85 على تأسيس هذا العملاق في صناعة النقل الجوي , بفندق انتركونتيننتال – جدة برئاسة السيد الاستاذ اسامة طه مدير عام مصر للطيران بالمملكة ، ومعالي السفير حازم رمضان – القنصل العام لجمهورية مصر العربية بجده – والعديد من الشخصيات الهامة في مجال النقل الجوي من الادارة العامة لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ، والادارة العامة لهيئة الطيران المدني السعودي والادارة العامة لجوزات وجمارك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة .

وكانت البداية مع كلمة الأستاذ اسامة طه التي قام فيها بالترحيب بجميع الحضور ، وأثنى على دورهم البارز فيما أبدوه من تعاون تام مع مصر للطيران ، وقد خص بالذكر شركات السفر والسياحة العاملة بالمملكة على دورهم الفعال فى زيادة مبيعات مصر للطيران فاستحقوا منه الشكر والتقدير ,ثم تلاها كلمة السيد الدكتور سعيد يحي رئيس اتحاد العاملين بالخارج ، والذى أبرز فيها دور مصر للطيران بوصفها الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وجسر التواصل بين شعبين عريقين هما الشعب المصر وشعب المملكة الشقيق والعزيز …

ثم كانت أيقونة الحفل عرض مرئي يستعرض تاريخ هذا العملاق ، تاريخ مصر للطيران منذ النشاء وحتى وقتنا الحاضر بصحبة تعليق مصاحب للعرض من السيد الآستاذ مدحت الجزار مدير اقليمي مصر للطيران – جدة فقد كان هذا العرض رائع في كل شي كان محل اهتمام الحضور حيث شمل كل مايخص تاريخ مصر للطيران طولا وعرضا وتفصيلأ ، وكذلك اسطولها الذي يشهد مراحل من التطور والتحديث المستمر وكذالك ماتغطيه مصر للطيران من نقاط حول العالم …وكان تكريم معالي السفير حازم رمضان لشركة مصر للطيران هو بداية حفل التكريم لشركات السفر والسياحة على مستوى المملكة .