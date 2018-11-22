مصر.. مقتل 12 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

لقى 12 إرهابيا مصرعهم، اليوم، في مدينة العريش المصرية بشمال سيناء، في حملة أمنية استهدفت بؤرا إرهابية وأوكار لعناصر خارجة عن القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش

مضيفا أن قوات الأمن استهدفت الإرهابيين، وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 7 منهم.

وتابع البيان: “كما نجحت قوات الأمن في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرعهم”.

وحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فقد “عثرت قوات الأمن مع العناصر الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة”.