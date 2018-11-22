دولية

مصر.. مقتل 12 إرهابيا في حملة أمنية بالعريش

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time12 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      22 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
لقى 12 إرهابيا مصرعهم، اليوم، في مدينة العريش المصرية بشمال سيناء، في حملة أمنية استهدفت بؤرا إرهابية وأوكار لعناصر خارجة عن القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش

مضيفا أن قوات الأمن استهدفت الإرهابيين، وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 7 منهم.

وتابع البيان: “كما نجحت قوات الأمن في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرعهم”.

وحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فقد “عثرت قوات الأمن مع العناصر الإرهابية على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة”.

ibrahim

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