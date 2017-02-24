مصر والأردن : إقامة دولة فلسطينية من الثوابت القومية

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القاهرة- وكالات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني في اجتماعهما في القاهرة إنهما ملتزمان بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب بيان صادر عن مكتب السيسي.

وجاء في البيان أن الجانبين بحثا “التعاون الثنائي بينهما للتوصل إلى حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا من الثوابت القومية التي لا يمكن التخلي عنها”.أضاف أنهما “بحثا التحركات في المستقبل لكسر الجمود في عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة”.وظل حل الدولتين لفترة طويلة حجر الزاوية لسياسة واشنطن والمجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي الخميس الماضي إن واشنطن ما زالت تدعم حل الدولتين.وقد عقد الزعيمان قمة ثنائية في القاهرة بعد وصول الملك عبد الله إلى القاهرة في زيارة قصيرة، بعد يومين فقط من إعلان صحف إسرائيلية، نقلا عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية عقد لقاء غير معلن في مدينة العقبة الأردنية في مارس العام الماضي جمع إلى جانب السيسي وعبدالله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري، بحثوا خلالها القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان عقب ذلك أن مصر لم تتوان عن دعم أي تحرك يخدم القضية الفلسطينية، وحمل هذا إقرارا ضمنيا بانعقاد الاجتماع في العقبة.

وعلى صعيد الإعداد للقمة العربية المزمع عقدها نهاية مارس المقبل في الأردن، أعرب السيسي عن أمله في حضور القمة، مؤكدا ثقته بنجاح المملكة في استضافة هذا الحدث وخروجه بقرارات ترقى إلى مستوى مواجهة التحديات التي تقف أمام العرب.