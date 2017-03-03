العدد 21862 03 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مصطفى رضا يفتتح معرض (توازن وتباين)

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مصطفى رضا يفتتح معرض (توازن وتباين)
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جدة – عبد الهادي المالكي

افتتح رجل الأعمال الأستاذ مصطفى فؤاد علي رضا ، مدير عام مجموعة رضا للاستثمار والتنمية ، عضو مؤسسة البلاد للصحافة والنشر، معرض (توازن وتباين ) وذلك في صالة جاليري نسما للفنون بالروضة ، والذي شارك فيه نخبة من الفنانين التشكيليين المتميزين في فن الرسم والزخرفة من مكة المكرمة ، في معرض توازن ،

ويستمر المعرض من 2 الى 10 جمادى الآخرة ، وتُعرض فيه لوحات وأعمال نخبة من كبار الفنانين التشكيليين ، في مقدمتهم: د. عاصم خوقير، والفنان زهير مليباري ، والفنان خالد يونس ، والفنان عبد الشكور شاكر ، والفنان عادل خيمي ، والفنان عبد المجيد الأهدل والفنان وائل نجار.
يضم المعرض نحو اكثر من 50 عملاً في الفن التشكيلي والزخرفة، بينما ينفذ الفــــــنانون أعمالهــــــم في مراسم خاصة في منازلهم .
وقد اعجب رضا بما شاهده من أعمال فنية إبداعية تدل على ان هناك مواهب تستحق الدعم المادي والمعنوي من قبل رجال الإعمال والجهات المختصة بالفنون والفنانين .

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التصنيف: محليات

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