مصلى لـ(6) أشخاص على ارتفاع 600 متر ببرج الساعة في مكة

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مكة ــ البلاد

جذب برج الساعة في مكة الاهتمام منذ إنشائه بجماله المعماري وساعته الضخمة، وارتفاعه الشاهق، ولكن مؤخراً كان هناك شيء مختلف جذب الانتباه لهذا المعلم الشهير، فقد تداول مغردون على الشبكات الاجتماعية صوراً تظهر بضعة أشخاص يؤدون الصلاة في مكان لا يتسع سوى لـ 6 أو 7 أشخاص.

ثم اتضح أخيراً بأن هذا المصلى الصغير يقع على ارتفاع تجاوز 600 متر فوق سطح الأرض، وعلى بعد 500 متر من الكعبة المشرفة في هلال برج الساعة الشهير في مكة المكرمة، والتي تعد الساعة الأكبر في العالم.

يعتبر هذا المصلى الأعلى على وجه الأرض؛ حيث يقبع على ارتفاع 600 متر، كما يبعد عن الكعبة 500 متر فقط.

ويقع المصلى تحديداً في أعلى البرج وسط هلال الساعة، وداخل حرف الألف الموجود في كلمة “الله أكبر”، ويبلغ قطر هذا الحرف 23 متراً، وبه يقع المصلى الذي يعد كذلك الأقرب في العالم من الكعبة المشرفة، التي يتجه لها أكثر من مليار مسلم حول العالم لأداء الصلاة.

وبحسب موقع طريق الإسلام، نقلاً عن الراحل الشيخ بن عثيمين، فإن المصلى هو ما اتخذه الإنسان ليصلي فيه، ولكن لم يجعله موضعاً للصلاة دائماً، إنما يصلي فيه إذا صادف الصلاة، ولا يكون هذا مسجداً.

ويبدو أن هذا هو الغرض الذي وضع من أجله هذا المصلى الصغير، الذي يقع في هلال ساعة مكة؛ بحيث وضع ليكون موضعاً للصلاة لمن هو في أعلى البرج، ويريد الصلاة.