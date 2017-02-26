العدد 21857 26 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

مصنع الكسوة يستقبل ضيوف ( كفى)

0 تعليق 27 مشاهدة
مصنع الكسوة يستقبل ضيوف ( كفى)
شارك عبر واتساب

مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

زار ضيوف جمعية كفئ ورؤساء جمعيات مكافحة التدخين في المملكة وأعضاء اللجنة التنسيقية مصنع كسوة الكعبة المشرفة يتقدمهم الاستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان مدير جمعية كفئ بفرع مكة المكرمة ، والأستاذ محمد بن سليمان المعيوف المدير العام لجمعية نقاء.

وكان في استقبالهم مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد بن عبدالله باجوده ووكيل المصنع الاستاذ فايز بن عبدالملك ملا ومدير العلاقات العامة بمصنع كسوة الكعبة المشرفة خالد بن عبدالهادي سباعي.

الوسوم:

التصنيف: محليات

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق