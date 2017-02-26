مصنع الكسوة يستقبل ضيوف ( كفى)

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

زار ضيوف جمعية كفئ ورؤساء جمعيات مكافحة التدخين في المملكة وأعضاء اللجنة التنسيقية مصنع كسوة الكعبة المشرفة يتقدمهم الاستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان مدير جمعية كفئ بفرع مكة المكرمة ، والأستاذ محمد بن سليمان المعيوف المدير العام لجمعية نقاء.

وكان في استقبالهم مدير عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد بن عبدالله باجوده ووكيل المصنع الاستاذ فايز بن عبدالملك ملا ومدير العلاقات العامة بمصنع كسوة الكعبة المشرفة خالد بن عبدالهادي سباعي.