مضاعفة الرسوم الجمركية على 193 سلعة من 5% إلى 25%

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جدة ــ البلاد

كشف تقرير لبي دبليو سي، الشبكة الرائدة في تقديم الخدمات المهنية، أن المملكة رفعت معدلات الرسوم الجمركية على 193 من المنتجات، وذلك بنسبة 5% إلى 25%، ويأتي رفع الدعم على مجموعة واسعة من المنتجات كجزء من جهود المملكة لزيادات الإيرادات غير النفطية، والوصول إلى التوازن المالي بحلول 2020.

وقال التقرير: إن المنتجات التي تأثرت بزيادة الرسوم الجمركية، هي الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والأسمدة والكيماويات والأجهزة الكهربائية والكابلات ومواد البناء، وبعض المنتجات الاستهلاكية.

وجاءت النسب في مجال الأغذية والمشروبات مثل: منتجات اللحوم والألبان والمكرونة والعصائر والمعلبات، فارتفعت رسومها الجمركية من 5% إلى ما بين 6% أو 25%، وفقًا لكل منتج وفي مجال الأسمدة: كبريتات الأمونيوم والأسمدة والفوسفات، ارتفعت رسومها من 5% إلى 12%.

وأما بالنسبة للمواد الكيميائية كالأصباغ المحضرة والبويا السائلة والورنيش وأدوات التلوين الأخرى، فزاد معدل الرسوم من 5% إلى 20%، وفي مجال المنتجات الاستهلاكية كالأنسجة والصابون والمنظفات وأدوات الرعاية الصحية ارتفعت رسومها من 5% إلى ما بين 10% و20%.

وفيما يخص مواد البناء شملت: الجبس والأنابيب البلاستيكية والملحقات الكهربائية والكابلات الكهربائية والقواعد الكهربائية والألواح، وبعض المواد الأخرى، وتترواح رسومها مابين 12% و 15%.