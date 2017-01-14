مضاوي الحسون تفتتح معرض (جماعة فن)

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جدة- البلاد

على شرف سيدة الأعمال مضاوي الحسون وبرعاية رجل الأعمال صالح التركي افتتح معرض (جماعة فن) الذي أقيم بجاليري نسمارات بجدة حيث ضم المعرض نخبة من الفنانين الخليجيين من الكويت وعمان والبحرين وقطر.

وقد حضر الافتتاح نخبة من رجال وسيدات الأعمال والإعلاميين والإعلاميات …وصرحت سيدة الأعمال مضاوي حسون بأن الحضور مميز شاكرة لهم حضورهم وكل من ساهم في هذا الفن الجميل.

وشارك في المعرض: محمد الشهري من السعودية- نهار مرزوق من السعودية – أحمد الخزمري من السعودية – محمد عتيق من قطر- حسن الملا من قطر – علي البداح من الكويت – زهير السعيد من البحرين – موضي مصلح من السعودية – رهيفه بصفر من السعودية – سلمى الشيخ من السعودية – دلال الجارودي من السعودية – علي الجابري من عمان وحمد السليمي من عمان.