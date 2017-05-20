مطابقة لـ 1003 متقدمين على الوظائف الصحية

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الرياض- البلاد

دعت وزارة الخدمة المدنية 1003 متقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية (رجال) والمعلنة في 15 / 8 / 1438 هـ إلى زيارة موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بدءاً من يوم الأحد 25 / 8 / 1438 هـ وحتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 27 / 8 / 1438 هـ ، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والأسماء المعلنة هي لمن تمت (مفاضلتهم بناءً على عناصر المفاضلة (المعدل في المؤهل العلمي، اقدمية التخرج) ثم الرغبات المكانية، ومن لم يحضر لاستكمال المطابقة النهائية يعتبر ذلك عدولاً منهم عن الرغبة في التوظيف.

وأشارت الوزارة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما للتأكد من سلامة البيانات وأهابت بالمعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة.