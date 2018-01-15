“مطارات الرياض” تطلق خدمة “مواقف السيارات للفترات الطويلة” في مطار الملك خالد

أعلنت شركة ” مطارات الرياض ” عن إطلاق خدمة “مواقف السيارات للفترات الطويلة” في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك تيسيراً على المسافرين.

وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة سامي الحسيني إنه تم تخصيص مواقف سيارات بصالة السفر رقم 3 لتقديم هذه الخدمة

مبيناً أنه يمكن للمسافر الاستفادة من الخدمة عند استلام تذكرة الدخول للموقف.

وأوضح أن المسافر يستطيع الوصول إلى مواقف الخدمة بالصالة الثالثة بإتباع اللوحات الإرشادية بالمطار

وإيقاف سيارته بمواقف الفترات الطويلة، ومن ثم والانتقال لصالات السفر الأخرى عبر باصات النقل الترددي بين الصالات.

وأبان الحسيني أن هذه الخدمة تأتي في إطار خطط الشركة نحو تطوير الخدمات

التي من شأنها التيسير على المسافرين، وتعزيز تجربتهم بتقديم خدمات مميزة لهم.