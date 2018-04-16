مطار الطائف يسجل أعلى رقم منذ تأسيسه في أعداد المسافرين

سجلت حركة المسافرين في مطار الطائف الدولي خلال العام 2017م، أعلى رقم في تاريخ المطار منذ إنشائه قبل أربعة عقود، حيث بلغ عدد المسافرين (1.221.079) مسافراً

في حين بلغ عدد الرحلات التي استقبلها المطار في نفس الفترة (5830) رحلة.

وكشف التقرير الإحصائي الصادر عن إدارة المطار لحركة عمل المطار لعام 2017م، أن حركة المسافرين خلال الربع الأول من عام 2017م سجلت (251.794) مسافراً

وشهدت حركة المسافرين نمواً في الربع الثاني وبلغ (311.310) مسافراً

فيما سجلت حركة المسافرين للربع الثالث أعلى نسبة بإجمالي (348.559) مسافراً

في حين سجلت حركة المسافرين في الربع الرابع إجمالي (270.978) مسافراً.