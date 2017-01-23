مطار الملك خالد الدولي الثالث بالشرق الأوسط

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الرياض ـ البلاد

حقق مطار الملك خالد الدولي في الرياض المرتبة الثالثة، في منطقة الشرق الأوسط من حيث مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

وقال تقرير لمجلس المطارات العالمي، الذي يقوم بقياس مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين: إن مطار الملك خالد الدولي حقق 4.26 درجات من 5، خلال الربع الأخير من العام المالي 2016، متجاوزًا نسبة العام الذي سبقه 2015 التي كانت 3.88 درجات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض والمدير العام لمطار الملك خالد الدولي “عبدالعزيز بن سعد أبو حربة”: إن المطار يعمل دائما وفق أعلى المعايير العالمية، لمنافسة أفضل المطارات في العالم ومواكبة تطلعات القيادة للرؤية المستقبلية 2030م.