مطار الملك عبد العزيز الدولي يبحث تعزيز التعاون مع الدفاع المدني

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عقدت إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي اليوم اجتماعا مع إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

بهدف تنسيق الجهود بين الجانبين لمواجهة حوادث الطائرات التي قد تقع داخل وخارج نطاق المطار .

بحضورمدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي المهندس عبد الله الريمي ، ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي.

وناقش الاجتماع كل من التالي:-

آليات التعاون في مجالات السلامة والإطفاء ، واتخاذ التدابير اللازمة لتبادل المعلومات .

واجراءات الطوارئ بين المطار وإدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة ومركز العمليات الأمنية الموحدة لتمرير البلاغات في حالة الطوارئ.

وقدم الريمي شرحاً عن الإمكانات المتاحة داخل المطار وكيفية استغلالها بالوسائل التي تخدم المسافرين ومرتادي المطار.

مؤكداً أهمية التعاون بين إدارة المطار والدفاع المدني بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ويسهم في توفير أعلى درجات السلامة والأمان في الأماكن والمنشآت الحيوية.

عقب ذلك قام اللواء المطرفي بجولة ميدانية شملت صالات المطار ومنطقة الإسناد ووحدة الإطفاء في المطار.

واطلع خلالها على الاستعدادات والخطط التي يقوم بها المطارلضمان أمن وسلامة المسافرين.

مبدياً ارتياحه من الامكانيات والتجهيزات ، ومنوهاً بأهمية تعزيز أوجه التعاون وايجاد صيغ مشتركة تخدم الطرفين في مجال الاطفاء والانقاذ .

وفي نهاية اللقاء قدم مدير عام المطار درعاً تذكارية لمدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.