مطار حائل المحوري يدشن أولى رحلات شركة ” نسما للطيران “

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دشن مطار حائل المحوري اليوم أولى رحلات شركة ” نسما للطيران ” والمتجهة من حائل – القصيم – حائل ومن حائل – القريات – حائل بواسطة طائرة من نوع ATR التي تستوعب 70 راكباً كوجهات جديدة .

وكان على متن الرحلة المدشنة مدير عام المطارات الشمالية الكابتن طيار حمد الخميش، وعدداً من المسؤولين في شركة ” نسما للطيران “.

حيث استقبلهم في مطار القريات المحافظ عبدالله بن صالح الجاسر وعدداً من المسؤولين في المحافظة .

وأوضح الخميش أن شركة نسما للطيران تتخذ من مدينة حائل مركزاً لأعمالها بعد اختيارها لتشغيل مطار حائل المحوري.

الذي يعد باكورة مشروع ( وطني ) للمطارات المحورية لكي يسهل سفر المواطن والمقيم بين المدن السعودية والدول المجاورة.

وعدم الاعتماد الكلي على المطارات الدولية، مؤكدا تدشين رحلات شركة ” نسما للطيران ” إلى مدينة عرعر يوم السبت القادم 11 مارس.

مسيرا إلى أن العمل جاري خلال المرحلة القادمة على أطلاق عدداً من الرحلات المحلية والإقليمية والدولية .