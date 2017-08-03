مطالبات بمحاسبة سفاح القطط بجدة

جدة ـ البلاد

تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا لاحد الشباب المستهترين بثها عبر “سناب شات”، وهو يوثق قيامه بقتل القطط بدعوى انها تضع قذارتها على سياراته ما يستدعي تنظيفها عدة مرات اسبوعيا. ويظهر الفيديو الشاب وهو يصوب سلاحه تجاه احدى القطط، ثم ما يلبث أن يطلق النار عليها ليرديها قتيلة في الحال، مرددا عبارات يسخر فيها من الذين يعطفون على القطط ويقدمون لها الطعام والشراب. وفجر مقطع الفيديو عاصفة من الغضب بين المغردين الذين دشنوا وسما، حمل اسم “#نريد_محاسبه_سفاح_القطط”، طالبوا فيه بالقبض عليه وانزال اقسى العقوبة بحقه.

تصدر الهاشتاق “قائمة الأعلى تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر حاملا معه مشاعر الغضب والاستنكار بعد انتشار مقاطع فيديو تظهر قيام شخص بقتل القطط في شوارع جدة بسلاح، من داخل سيارته، ويوثق ذلك عبر سناب شات.

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