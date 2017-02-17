مطالبات لمجموعة العشرين بإنهاء دعم الوقود الأحفوري

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واشنطن ــ رويترز

طالب مستثمرون وشركات تامين يديرون أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 2.8 تريليون دولار، مجموعة العشرين لإنهاء دعم الوقود الأحفوري بحلول 2020.

ودعا مستثمرون وشركات تأمين دول مجموعة العشرين بضرورة العمل “لتسريع الاستثمار الصديق للبيئة وتقليص الخطر على المناخ”.

وجاء في بيان وقعه 16 منهم، عشية اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين يستمر يومين في ألمانيا للتحضير لقمة للمجموعة في هامبورغ في يوليو ، أنه “يتوجب على القمة وضع إطار زمني واضح من أجل الإنهاء التدريجي الكامل والعادل من قبل جميع أعضاء مجموعة العشرين لكل الدعم المقدم للوقود الأحفوري بحلول العام 2020”.