مطالب بوضع قياس لـ”خط الفقر” بالمملكة

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جدة ــ البلاد

طالبت مؤسسة الملك خالد الخيرية بتبني منهجية وطنية موحدة لقياس “خط الفقر” بالمملكة، واعتبرت ذلك تعزيزا للثقة بسياسات الدولة ومؤسساتها في الانتقال من منظومة الدعم التقليدية إلى منظومة حماية اجتماعية شاملة.

وشدد تقرير للمؤسسة على أن تحديد خط الفقر بالمملكة، وفقا للأرقام الرسمية، يمكن الدولة من إصلاح منظومة الدعم، بما يكفل وصوله إلى الفئات المستحقة.

وقال التقرير أن المقصود بخط الفقر المطلق، هو تحديد الحاجات الأساسية التي لا يستطيع المواطن العيش بدونها، ويعتمد على تقدير القدرة الشرائية وإنفاق الأفراد، فيما يعتمد خط الفقر النسبي على بيانات ومسوحات دخل الأسرة، في محاولة لتحديد الأسر الأقل دخلا مقارنة بمتوسط دخل باقي الأسر.

وأشارت مؤسسة الملك خالد إلى أن منهجية خط الفقر النسبي أكثر ملاءمة للمجتمع السعودي، بسبب تقدم الوضع الاقتصادي للمملكة مقارنة بالدول النامية التي تلجا إلى استخدام خطوط الفقر المطلقة، إضافة إلى تغلب المملكة على الفقر المدقع في عام 2011، حسب أرقام وزارة الاقتصاد والتخطيط.