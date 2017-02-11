مطلقات يحرقن الذكريات

شارك عبر واتساب

جدة – البلاد

الطلاق تجربة قاسية للمرأة وأشد ألما في الواقع من شريكها الرجل ، نظرا للتغيير الاجتماعي القسري لها عقب التجربة الفاشلة.

ومع ذلك عندما تستحيل العشرة وتتحول المودة والرحمة إلى نار مستعرة ، تحاول نساء كثيرات في مختلف أنحاء العالم إيجاد مهرب من الذكريات المؤلمة التي تظل تحاصرهن، ووجدن الحل في علاج واحد هو إشعال النيران في فستان الزفاف.

وانتشرت مؤخرا ظاهرة حفلات الابتهاج بالطلاق، التي تشعل فيها المطلقة النار في فستان زفافها، ويشاركها المدعوون في إذكاء النيران بنثر حلوى “المارشميلو” على الحريق، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطع فيديو وصور تسجل هذه اللحظة التي تزعم نساء أنها تحررهن من ثقل الماضي، وتضعهن على أعتاب مستقبل وليد.