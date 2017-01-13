مطوفي الدول العربية تبحث آلية تنفيذ خدمات 31 ألف حاج مغربي

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اجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية المطوف المهندس عباس بن عبدالغني قطان أمس مع مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شؤون حجاج المغرب الدكتور أحمد القسطاس.

بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد بن حسن معاجيني.

وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة ، وذلك بقاعة كبار الزوار بمقر المؤسسة ببرج مطوفي العرب1.

وأكد مدير الشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية رئيس مكتب شئون حجاج المغرب الدكتور أحمد القسطاس:-

حرص المكتب على الالتقاء بالمسؤولين عن خدمات حجاج المغرب في وزارة الحج والعمرة والمؤسسة.

للإطلاع عن كثب على المستجدات والتنظيمات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة للتقيد بها.

وإبلاغها للحجاج لتحقيق النجاح الكامل لأعمال الحج.

مشيداً بالجهود التي تقوم بها وتبذلها المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الحج والعمرة.

ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في سبيل توفير كل ما من شأنه تحقيق الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام .

وقال :” إنه تم مناقشة الية تخصيص مخيمات حجاج المملكة المغربية في المرحلة ( أ ) بمشعر منى “.

موضحاً أن الحجاج الذين سيؤدون مناسك الحج لهذا العام 1438 هـ نحو 31 الف حاج مغربي .

منوهاً بما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – من تطوير لمنظومة للخدمات التي تقدمها لضيوف بيت الله الحرام .

لافتاً الى أن المملكة المغربية تقدم برامج توعوية للحجاج عن طريق الإذاعة والتلفاز.

بالإضافة إلى ورش العمل والبرامج التوعوية قبل القدوم للحج وذلك للتعريف برحلة الحج منذ القدوم حتى المغادرة بعد قضاء المناسك .

بدوره أفاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان:-

أن اللقاء ناقش موضوع المسار الإلكتروني إضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة لحجاج مملكة المغرب.

فيما يخص الاستقبال والتفويج والنقل والتصعيد والإسكان بالمشاعر المقدسة والتوعية والإرشاد الديني وغيرها من الخدمات.

مؤكداً أهمية توعية الحجاج والإلتزام بجداول التفويج لمنشأة الجمرات والطواف.

مشيرا إلى أن اللقاءات المبكرة مع مكاتب شؤون الحجاج ستسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .