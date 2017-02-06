مظاهرات فــي أستراليـا لمساندة اللاجئين

شارك عبر واتساب

عواصم- وكالات

تظاهر الآلاف في أنحاء أستراليا احتجاجا على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول اللاجئين والمسافرين من سبع دول مؤقتا لبلاده .

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وأستراليا يوم الخميس 2 قبراير بعد أن وردت تفاصيل عن مكالمة هاتفية اتسمت بالحدة بين ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول ووصف ترامب اتفاقا بين البلدين بشأن إعادة توطين اللاجئين بأنه “غبي”.

واحتشد نحو ألف شخص في سيدني السبت احتجاجا على أمر ترامب التنفيذي بشأن الهجرة ولمطالبة أستراليا بإغلاق مراكز التعامل مع طالبي اللجوء خارج أراضيها في جزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ وجزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة.

ونظمت احتجاجات مشابهة في كانبيرا ونيوكاسل وهوبرت فيما شارك المئات في مسيرة مناهضة لترامب في ملبورن يوم الجمعة 3 فبراير.

ومن المفترض بموجب الاتفاق أن تستقبل الولايات المتحدة ما يصل إلى 1250 طالب لجوء يعيشون في مراكز إيواء في مانوس وناورو. وفي المقابل ستستقبل أستراليا لاجئين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس.