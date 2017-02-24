معارض تثقيفية لبرنامج (نبراس) بمدارس مكة

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

نفذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة معارض تثقيفية لبرنامج المشروع الوطني التوعوي للوقاية من المخدرات (نبراس) وذلك في مكاتب تعليم مكة بنين وبنات وعددها ١٦ معرضا توعويا ٨ معارض للبنين و٨ معارض للبنات.

وأبان مدير إدارة الشؤون الوقائية فريد بن جميل محمد الميمان بأن برنامج نبراس جاء لتعزيز القيم الأخلاقية في نفوس الناشئة وتوعية دور الأسرة الوقائي في حماية الأبناء ، كما أشار إلى أن أهداف المشروع كبيرة ووطنية وإنسانية بالدرجة الأولى، وإن أبناءنا وبناتنا في أمس الحاجة لمثل هذا المشروع لحمايتهم من أخطار المخدرات والملوثات العقلية ويقيهم من أي انحرافات فكرية أو عقائدية أو تربوية ومجتمعنا في الوقت الراهن مستهدف من قبل الأعداء.

وأضاف الميمان: أشكر إدارة تعليم مكة على تعاونهم مع الإدارة كما أثمن جهود القائمين عليه بدءاً من القيادة التربوية الحكيمة التي لا تألو جهداً في بذل كل ما من شأنه حماية الوطن والمواطن وذلك بإيجاد مثل هذه المشروعات الوقائية ، والشكر موصول لمديرة الشؤون النسوية لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة الأستاذة عبير ناصر الحارثي.

جدير بالذكر أن نبراس يستهدف فئة النشء من عمر (١٠-١٥) و(١٥-٢٥) والشباب السعودي والفئات الأكبر سناً من الرجال والنساء وذلك بهدف تعزيز حصانة المجتمع من المخدرات والإسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراده وتفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العقل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات وإبراز دور الشركاء الأساسيين في الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من المخدرات وتكريم الأعمال الوقائية الوطنية المتميزة وخفض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات من قبل الشباب وتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض قبول تعاطي المخدرات.