معارك طاحنة بين جيش ميانمار والمتمردين

شارك عبر واتساب

يانغون- وكالات

أعلن الجيش في ميانمار، مقتل 160 شخصًا على الأقل، بينهم 74 جنديًا خلال الصراع الدائر بين القوات الحكومية وتحالف لأربع جماعات متمردة، في ولاية “شان” جنوب شرقي البلاد، منذ شهر نوفمبر الماضي.

وشهد هذا الشهر، هجوم التحالف الشمالي المكون من جيش استقلال كاشين، وجيش تا أنج للتحرير الوطني، وجيش التحالف الديمقراطي الوطني الميانماري، وجيش أراكان، على مواقع عسكرية ومراكز شرطة، ومناطق تجارية في بلدة موس، بولاية شان.

وقال بيان صادر عن الجيش الميانماري، إن 74 جنديًا و15 شرطيا، و13 من المليشيات المحلية التي تقاتل إلى جانب الحكومة، فضلًا عن 13 مدنيًا، لقوا حتفهم خلال المعارك الدائرة في شان، المحاذية للحدود مع الصين.

وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 45 متمردًا قتلوا، فيما تم أسر 4 آخرين من قبل القوات الحكومية.

ومنذ عام 2011، يسعى النظام الميانماري للتوصل إلى اتفاق سلام مع الفصائل المختلفة، رغم استمرار العمليات العسكرية التي تتهمهما منظمات حقوقية محلية ودولية بارتكاب جرائم تطهير عرقي.

وتطالب المجموعات المسلحة العرقية في المنطقة بمزيد من صلاحيات ومكتسبات الحكم الذاتي، وتشنّ هجمات على جيش ميانمار.