معاشات المتقاعدين وفق التقويم الميلادي

الرياض- واس

بدأت كل من المؤسسة العامة للتقاعد, والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, العمل على تغيير موعد صرف معاشات متقاعديها لتكون وفق التقويم الميلادي، على أن يتم الإعلان عن مواعيد التطبيق قريباً من قبل كل مؤسسة على حدة حال الانتهاء من التجهيزات اللازمة.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرون من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وإلى قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضي بتوحيد التقويم المتبع في منشآت القطاع الخاص لأداء الاشتراكات الشهرية ليكون وفق التقويم الميلادي.