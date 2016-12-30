معاقبة الممتنعين عن تداول العملات المعدنية

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جدة – البلاد

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار معاقبة الممتعين عن تداول العملات المعدنية الجديدة ، وقالت: إنه باستطاعة أي شخص الإبلاغ عن ذلك باعتباره مخالفة.

وذكرت الوزارة -عبر صفحتها الرسمية، أن الامتناع عن تداول العملات المعدنية مخالفة يمكنك الإبلاغ عنها.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي الإصدار السادس للعملة السعودية، الذي حمل تصاميم جديدة، وصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشملت إصدارًا جديدًا لعملة الريالين، و50 هللة، و25 هللة، وعشر هللات، وخمس هللات، وهللة واحدة، وكلها معدنية.