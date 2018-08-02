معتز .. (حمد لله على السلامة)

جدة – البلاد

انتعش الأرجنتيني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي جويدي بابلو، عقب تعافي المدافع الدولي معتز هوساوي من الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية، حيث بدأ هوساوي بالركض حول المضمار ضمن البرنامج التأهيلي المعد له.

ميدانياً واصل (الأسود) تمارينهم الصباحية والمسائية خلال معسكرهم الخارجي في النمسا، حيث تركزت الحصة الصباحية على تمارين الاحمال باستخدام المعدات الخاصة، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات الاستحواذ تحت ضغط وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، والتحرك بدون كرة في المساحات الخالية مع عمل تدريبات خاصة للمدافعين والمهاجمين.

وفي الحصة المسائية عمد بابلو إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، عندما أقام مناورة على منتصف ملعب التدريبات، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.