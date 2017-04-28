معتوق مطلوب في جميل

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إعداد- محمود العوضي

كشفت تقارير، أن صراعاً سيدور في المستقبل القريب بين أندية سعودية، وإماراتية حول اللاعب اللبناني حسن معتوق. ويعد المهاجم حسن معتوق لاعب نادي الفجيرة، أحد أبرز لاعبي الدوري الإماراتي بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع ناديه، وهو ما جعل الأنظار تتجه صوبه، ويتلقى ثلاثة عروض من أندية إماراتية.و الأمر لم يتوقف عند العروض المحلية في الإمارات، ولكن هناك أندية قطرية، وسعودية خطبت ود اللاعب في الآونة الأخيرة. وأن إدارة نادي الفجيرة ،الذي يلعب له اللاعب منذ خمسة مواسم، تدرس كل العروض لتحقيق أقصى استفادة مادية من عائد بيعه.