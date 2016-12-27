معرض أضرار التدخين لمنسوبي قوة الطوارئ الخاصة

شارك عبر واتساب

جدة – إبراهيم المدني

دشن قائد قوة الطوارئ الخاصة بالعاصمة المقدسة العقيد مظلي سليم الهذلي معرضاً توعوياً، نظمته الإدارة بالتعاون مع جمعية “كفى” للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة، وإدارة مكافحة المخدرات والشؤون الصحية، حول مكافحة التدخين والمخدرات ضمن حملة تستهدف ضباط وأفراد القوة للتوعية بأضرار المخدرات والتدخين.

واكد الهذلي أن استحداث إدارة خاصة للعلاقات الإنسانية يأتي ضمن مجموعة أهداف، تم وضعها تتعلق بجميع مشكلات منسوبي الإدارة؛ سواء حقوق مالية أو جانب توعوي كمكافحة التدخين والمخدرات، والعمل على حل القضايا الحقوقية.

من جانبه قال مدير جمعية كفى بمكة الشيخ ابراهيم الحمدان: إن الإحصاءات في عام 2013م كشفت أن نسبة المدخنين بلغت 16% وقبل أيام قليلة صدرت إحصائية جديدة عن تزايد النسبة إلى 20% بزيادة تقدر 4% خلال 3 سنوات فقط، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر التدخين وباءً يواجه البشرية؛ حيث يموت شخص في كل 6 ثوانٍ بسبب التدخين، ويبلغ عدد الوفيات في العالم أكثر من 6 ملايين شخص في العام الواحد بسبب التدخين.

وشكر الحمدان قوة الطوارىء الخاصة على اتاحة الفرصة لجمعية كفى بالمشاركة، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس ايجابيا على منسوبي القوة ، داعيا الجميع إلى التكاتف من أجل القضاء على السموم.