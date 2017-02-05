معرض ” أوتو ميكانيكا جدة 2017 ” يختتم فعالياته

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أختتم معرض ” أوتو ميكانيكا جدة 2017 ” فعالياته أمس، بمركز جدة للمؤتمرات والفعاليات بمشاركة 174 عارضا من 25 دولة.

فيما زاره أكثر من 6000 زائرا ، ما يرسخ من مكانة المعرض كأهم معرض من نوعه في المنطقة.

وشهدت الدورة الثانية إطلاق الجناح الأوروبي للمرة الأولى إلى جانب أجنحة دولية أخرى من:

الولايات المتحدة وكوريا وهونج كونج و تركيا، والصين وتايوان، في مجال قطع غيار السيارات ، وخدمات ما بعد البيع .

مسجلاً زيادة ملحوظة في عدد الشركات المشاركة من 25 دولة.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض أحمد باولس:

أن السوق السعودي من أسرع الأسواق نمواً بالنسبة لمنتجات السيارات على مستوى العالم .

ما يعزز المعرض من مكانته كمنصة تجارية هامة للصناعة في المنطقة ، تنعكس أرقاماً كبيرة إيجابا على اتجاهات النمو في المنطقة.

وأشار إلى مدينة الرياض ستشهد ولأول مرة تنظيم معرض ” أوتو ميكانيكا الرياض ” من 5-7 فبراير 2018 م بمركز الرياض للمعارض على أن يقام معرض ” أوتو ميكانيكا جدة ” في عام 2019 م.

وشهد المعرض تنظيم ” أكاديمية أوتو ميكانيكا 2017″ شملت إقامة ورشات عمل وندوات .

أقيمت على هامش المعرض على مدى أيامه الثلاثة ، بمشاركة خبراء الصناعة ، وصانعي القرار .

الذين ناقشوا القضايا والاتجاهات الراهنة التي تحكم صناعة السيارات وصناعة قطع الغيار.

فيما شهدت الندوة مشاركة كبيرة من جانب عدد كبير من محترفي الصناعة على المستوى الإقليمي.