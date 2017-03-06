معرض الرياض الدولي للكتاب.. افتتاح مميز وفعاليات جديدة

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الرياض – البلاد

رفع المشرف على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 الدكتور عبدالرحمن العاصم، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على رعايته الكريمة للمعرض الذي ينطلق خلال الفترة من 9 إلى 19 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 8 – 18مارس 2017م تحت شعار الكتاب .. رؤية وتحول ، مثمناً متابعة واهتمام معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي لإنجاح المعرض الذي أضحى تظاهرة ثقافية عالمية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور مدير المعرض سلطان الفقير، ورؤساء لجان المعرض.

* نقلة نوعية

من جهته، قال مدير المعرض سلطان الفقير إن المعرض هذا العام سيشهد نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، حيث تم التركيز على جناح الطفل، انطلاقاً من إيمان الوزارة بأن القراءة نشاط أسري متكامل، وقال خصصنا برنامجاً إثرائياً متكاملاً عن المبادرات الشبابية، وتم التركيز أيضاً على تجربة الزائر، حيث نعمل على توفير جميع المعلومات التي يحتاجها رواد المعرض وذلك لسهولة إيجادهم ما يبحثون عنه، سواءً من كتب أو برامج وأنشطة وفعاليات مصاحبة .

فيما قال رئيس اللجنة الثقافية الدكتور صالح المحمود إننا نؤمن أن مثل تظاهرة معرض الكتاب هي الأهم والأكبر على مستوى الوطن العربي، لذلك فإن استثمارها بشكل جيد يشكل الرهان الذي نسعى إلى تحقيقه ، مبيناً أن نوع الفعاليات الثقافية التي ستطرح تختلف عن الأعوام السابقة حيث ابتعدت عن النمطية وتميزت بقربها من الهاجس الثقافي والوطني.

ونفى رئيس اللجنة الثقافية وجود تأخير متعمد لإعلان البرنامج الثقافي، مشيراً إلى أن التأخير ناتج عن وصول تأكيدات وموافقات الضيوف، خصوصاً القادمين من خارج المملكة، بما يتناسب مع مواعيدهم وارتباطاتهم.

* افتتاح مميز

من جانبه أشار المستشار والمشرف على البوابة والخدمات الإلكترونية والمتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام إلى أن جميع اللجان بدأت عملها منذ أشهر، وكل لجنة هي مكملة للأخرى، مبيناً أن الوزارة حرصت هذا العام على استخدام التقنية عبر تطوير البوابة الالكترونية والخدمات الالكترونية المصاحبة للمعرض، وسيكون حفل افتتاح هذا العام مميز باستخدام تقنية عالمية، موضحاً أن المعرض سيفتتح أبوابه منذ اليوم الأول للزوار.

فيما أوضح رئيس اللجنة الهندسية المهندس محمد الحلزا أن لجنته بدأت عملها منذ أربعة شهور في تصميم هوية المعرض لهذا العام، التي تمثلت في رؤية المملكة 2030، وقامت بتوظيفها في كل أرجاء المعرض من تصاميم وممرات وأجنحة وبوابات ومسميات.

من جهته، أكد نائب مدير المعرض المشرف على لجنة الإعلام والمعلومات سعيد الزهراني أن معرض الرياض الدولي للكتاب يشكل واجهة ثقافية ونافذة للشعوب للتعرف على أحد كنوز المملكة، ألا وهي الثقافة.