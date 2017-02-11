معرض الرياض الدولي للكتاب يستقبل طلبات التوقيع

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

أكد مدير معرض الرياض الدولي للكتاب سلطان الفقير استمرار استقبال طلبات الراغبين في توقيع كتبهم بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2017م الذي تنظمه وزارة الثقافة الإعلام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،حفظه الله، يوم الأربعاء 9 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 8 مارس 2017م .

وبين الفقير أن إدارة المعرض تسهيلاً للإجراءات وضماناً لتنسيق المواعيد بدقة فقد حددت التسجيل الإلكتروني عن طريق موقع معرض الرياض الدولي للكتاب www.riyadhbookfair.org.sa لاستقبال الطلبات ولغاية يوم الثلاثاء 17 جمادى الأولى الموافق 14 فبراير 2017م،

مشيراً إلى أن إدارة المعرض اشترطت أن يكون الكتاب من إصدارات عام (1437/ 1438) في طبعته الأولى، وأن تتضمن بيانات تسجيل الطلب حسب النموذج الإلكتروني عنوان الكتاب، واسم المؤلف، وسنة الطباعة، ودار النشر، ورقم جوال مقدم الطلب، ومعلومات عن الكتاب مع إرسال نسخة من الفسح النهائي للكتاب من وزارة الثقافة والإعلام.