معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 .. نقلة نوعية وفعاليات جديدة

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رفع المشرف على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 الدكتور عبدالرحمن العاصم:

الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

على رعايته الكريمة للمعرض الذي ينطلق خلال الفترة من 9 إلى 19 جمادى الآخرة 1438هـ الموافق 8 – 18مارس 2017م تحت شعار الكتاب .. رؤية وتحول .

مثمناً متابعة واهتمام معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي لإنجاح المعرض الذي أضحى تظاهرة ثقافية عالمية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور مدير المعرض سلطان الفقير، ورؤساء لجان المعرض.

وبيّن الدكتور العاصم أن المعرض حرص في هذا العام على التطوير في جميع تفاصيله وبرامجه ضمن إطار رؤية المملكة 2030.

فضلاً عن كونه يمثل حدثاً وطنياً كبيراً يتطلب العمل الجاد لإنجاحه، مجزياً الشكر لجميع القطاعات المشاركة والفرق العاملة.

لافتاً إلى أن ضيف الشرف لهذا العام ستكون ( ماليزيا ).

وقال : إن المعرض هذا العام سيحظى بتواجد كبير لدور النشر الأجنبية، ما يؤكد أهمية ومكانة المعرض على خارطة المعارض الدولية.

مع الأخذ في الاعتبار دعم الناشر السعودي ، مشيراً إلى أن المعرض هذا العام شهد زيادة أعداد دور النشر المشاركة.

مع تقليل مشاركة الجهات والمؤسسات الحكومية، مضيفاً أنه سيتم دراسة اقتصار المشاركة مستقبلاً على المؤسسات المهتمة بالثقافة.

وتابع بقوله: وضعنا خططاً لتقييم دور النشر المشاركة تتضمن معايير محددة تتضمن الكتب المباعة.

وتواجد البائع، وعدد زوار الدار، ليتم على ضوئها تحديد أداء الدار ومدى مشاركتها في الأعوام المقبلة .

وحول الرقابة على الكتب، شدد الدكتور العاصم على وجود رقابة على محتوى المعرض، ولن يكون هناك كتب متواجدة مخالفة للعقيدة الإسلامية أو لثوابتنا الوطنية .

وأضاف: في هذا العام تمت زيادة فريق العمل للرقابة إلى الضعف، فضلاً عن توظيف الجانب التقني من خلال تسجيل الكتب إلكترونياً، وكذلك نظام الباركود لضبط عملية الكتب وكذلك السعر .

وفيما يخص مواقف الزوار، أفاد الدكتور عبدالرحمن العاصم أن المعرض خصص هذا العام المواقف للزوار.

فيما تم تخصيص مواقف خاصة للعاملين ودور النشر خارج محيط المعرض، يتم نقلهم عبر النقل الترددي.

ولفت الدكتور العاصم إلى وجود آداب عامة يجب على الزائر الالتزام بها.

مشيراً إلى أن من يخالف ويتجاوز تلك الآداب سيمنع من دخول المعرض، نافياً ما يتردد عن منع الأطفال من الدخول.

في حين رحب بأي ملاحظة أو مقترح أو أفكار من شأنها خدمة المعرض وزواره، مع التأكيد بأن أبواب إدارة المعرض مفتوحة للجميع.