معرض الكتاب الأول بتبوك استقطب 25 ألف زائر وزائرة

تبوك – سعد الشهراني

اختتم معرض الكتاب الأول بمنطقة تبوك، الذي نظمته جامعة تبوك تحت عنوان: ” نقرأ لمستقبل واعد” وشارك فيه أكثر من 80 دار نشر وعدد من الجامعات السعودية والجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً لافتاً من الزوار.

وأقامت جامعة تبوك حفل تكريم للجهات المشاركة والداعمة، وهنأ مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي الجميع على النجاح اللافت للمعرض الذي حظي بإشادة واسعة من قبل الأهالي وتجاوز عدد الحضور فيه 25 ألف زائر وزائرة ، فيما تجاوز عدد الأطفال 2000 طفل وطفلة.

وقال معاليه : إن هذه التجربة التي تمثلت في إقامة معرض الكتاب الأول بالمنطقة كانت والله الحمد ناجحة بكل المقاييس .

وحظي جناح النادي الأدبي الثقافي بمنطقة تبوك بإقبال كبير من زوار المعرض كما شهد توقيع عدد من الكُتاب لمؤلفاتهم الحديثة التي أصدرها النادي.

وأوضح المتحدث الإعلامي للنادي عبدالرحمن العكيمي ، أن مشاركة أدبي تبوك في المعرض جاءت امتداداً لمساهمته المتميزة في إثراء الحراك الثقافي وإيماناً منه بأهمية إبراز رسالته السامية وأثرها الفعال في نشر ثقافة القراءة والتعريف بمخرجاته الفكرية والخدمات التي يقدمها للمجتمع.